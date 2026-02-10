Conmoción por caso de hombre decapitado en La Unión, Valle

La comunidad de la zona rural del municipio de La Unión, Valle del Cauca, se encuentra conmocionada tras el hallazgo de la cabeza de una persona, encontrada a un costado de la vía Panorama, a la altura del corregimiento de San Luis.

La cabeza se encontraba dentro de una bolsa plástica que fue abandonada en una zona verde del sector, al lado de unos árboles. Cuando la comunidad verificó el contenido de la bolsa, de inmediato dio aviso a las autoridades, quienes adelantaron las respectivas labores judiciales, trasladándolo a las instalaciones de Medicina Legal para la identificación de la víctima.

Este hecho genera incertidumbre en la comunidad, pues, durante las últimas semanas, el municipio había permanecido en una relativa calma. Por el momento, avanzan las investigaciones, para esclarecer las circunstancias en las que se cometió el crimen.

"Efectivamente es un hecho que conmociona al municipio. Se venía registrando una tranquilidad en el tema de seguridad, y una situación de estas no se vivía desde hace unos siete u ocho años", dijo Gersaín Torres, personero de La Unión.



La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el crimen sería consecuencia de un ajuste de cuentas por temas de microtráfico, problemática que ha afectado al municipio y al resto del norte del Valle del Cauca durante los últimos años.

Este hecho será analizado por las autoridades municipales en la tarde de este martes, en un consejo de seguridad, donde también se definirán las medidas a tomar en la zona, para avanzar en la búsqueda de los responsables.

"He solicitado un aumento de Fuerza Pública, pie de fuerza para poder cumplir con el cometido de vigilancia y control, y así se repone la seguridad y propender por la sana convivencia.", añadió el personero.