Comunidad de Jamundí, Valle del Cauca, desesperada por piques ilegales en vía residencial

Desesperados se encuentran los habitantes del sector de Pangola, en el municipio de Jamundí, Valle, por los piques ilegales que se realizan los fines de semana en la avenida Sachamate. En videos se observa varios vehículos participando de estas carreras ilegales.

Los ciudadanos de este sector denuncian que, una vez finaliza el horario de funcionamiento de las discotecas, muchas personas se trasladan a la zona para continuar la rumba, con música a alto volumen y la realización de piques ilegales, que perturban la tranquilidad de los residentes.

“Es una vía nueva y es sola, pues vienen los fines de semana esta gente en motos de otros barrios comienzan a hacer ese tipo de piques ilegales, además, cuando termina la rumba en Jamundí, cogen este pedazo como de rematadero. Usted pasa un domingo en la mañana allí y encuentra botellas, colillas de cigarro. Esto lo han vuelto no solamente una zona de pique, sino que también se presta para el consumo de sustancias psicoactivas, y el ruido y todo lo que sucede con estas motos y las riñas que a veces se presentan, pues es demasiado fastidioso”, dijo Andrés León, habitante del sector.

Por estos hechos las autoridades anunciaron un consejo de seguridad que se llevará a cabo en la mañana de este martes, con el fin de tomar decisiones y definir las medidas que se implementarán en la zona para evitar el consumo de alcohol y la realización de piques ilegales.



“Ya tenemos conocimiento de dichos piques, de dichas actividades ilegales que se están desarrollando y nos hemos comunicado con la Policía, con la Secretaría de Seguridad, para llevar a cabo un consejo de seguridad y tomar las medidas frente a este caso en particular. El objetivo es prevenir la alteración del orden público y generar seguridad y tranquilidad a la comunidad en general”, manifestó Néstor Viveros, secretario de Movilidad de Jamundí.

La comunidad solicita la instalación de reductores de velocidad en el sector y una mayor presencia de la fuerza pública durante los fines de semana, con el fin de evitar que más personas se tomen la vía, la cual lleva cerca de cinco años al servicio de los habitantes de este sector de Jamundí.