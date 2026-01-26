En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ecuador toma otra drástica medida contra Colombia: sube 900 % la tarifa por uso de su oleoducto

Ecuador toma otra drástica medida contra Colombia: sube 900 % la tarifa por uso de su oleoducto

La nueva tarifa entró en vigencia el viernes, en "reciprocidad" a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad