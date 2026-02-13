Gamero, en la cuerda floja: 13 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 13 de febrero de 2026:



Luego de la nueva derrota contra Fortaleza, el técnico Alberto Gamero está en la cuerda floja por sus resultados con el Deportivo Cali tras seis fechas en la liga.

El técnico del Independiente Medellín, Alejandro Restrepo, habló sobre la seguidilla de partidosque tendrá el equipo tanto en la liga como la Copa Libertadores.

Las primeras palabras de Jhon Arias como nuevo jugador del Palmeiras. Respondió a la polémica con Fluminense por unas declaraciones que dio en el pasado.

El América de Cali cumple 99 años y espera celebrarlo en el partido contra Santa Fe este viernes.