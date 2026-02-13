Gamero, en la cuerda floja: 13 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 13 de febrero de 2026:
- Luego de la nueva derrota contra Fortaleza, el técnico Alberto Gamero está en la cuerda floja por sus resultados con el Deportivo Cali tras seis fechas en la liga.
- El técnico del Independiente Medellín, Alejandro Restrepo, habló sobre la seguidilla de partidosque tendrá el equipo tanto en la liga como la Copa Libertadores.
- Las primeras palabras de Jhon Arias como nuevo jugador del Palmeiras. Respondió a la polémica con Fluminense por unas declaraciones que dio en el pasado.
- El América de Cali cumple 99 años y espera celebrarlo en el partido contra Santa Fe este viernes.