‘Tutaina Tu Navidad’ regresa a Neomundo: plan decembrino para disfrutar en Bucaramanga

Del 18 al 30 de diciembre de 2025, con excepción del 24, el centro de eventos y convenciones Neomundo volverá a convertirse en el epicentro de la celebración navideña en el área metropolitana de Bucaramanga, con una nueva edición de ‘Tutaina Tu Navidad’, un evento que año tras año gana mayor reconocimiento y asistencia.

La propuesta, que combina tradición, espectáculos y entretenimiento familiar, llega renovada y con múltiples atractivos para visitantes de todas las edades.

Desde la organización destacaron que la versión 2025 fue diseñada para fortalecer el espíritu navideño y ofrecer una experiencia integral durante esta temporada especial en la capital santandereana.

“La Navidad más bonita y tradicional de Bucaramanga vuelve a encenderse”, señalaron los organizadores, al invitar a propios y turistas a disfrutar de esta fiesta decembrina.



El evento cuenta con siete espacios temáticos pensados para el disfrute de las familias. La entrada general tiene un costo de 15.000 pesos, mientras que los niños menores de dos años ingresan sin costo.

Entre los principales atractivos se destaca el show central, que reúne a más de 60 artistas en escena y ofrece cuatro funciones diarias, programadas para las 4:30 p. m., 6:30 p. m., 8:00 p. m. y 9:30 p. m.

A esto se suma una pista de patinaje sintética, que recrea la experiencia del hielo y tiene un valor adicional; la iluminación navideña, uno de los sellos característicos del evento; y el árbol de canastos, convertido en uno de los puntos más visitados para fotografías.

La oferta se complementa con una plaza gastronómica con sabores típicos de Navidad, una zona de juegos infantiles Diverty Park -también con costo adicional- y un espacio comercial que impulsa el emprendimiento local.

En total, 115 emprendimientos de Bucaramanga y la región fueron seleccionados por el Instituto de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga (Imebu) para participar en esta vitrina comercial, que cada año congrega a miles de asistentes y se consolida como un referente de la agenda decembrina en la llamada ‘ciudad bonita’.