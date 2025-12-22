Organizaciones de la salud piden ajuste de la UPC para 2026 y cumplimiento de órdenes judiciales

Organizaciones sociales, asociaciones de pacientes, gremios médicos, universidades y otros actores del sector salud hicieron un llamado al Gobierno nacional para que se revise y ajuste la Unidad de Pago por Capitación (UPC) prevista para 2026. En un comunicado conjunto, los firmantes manifestaron su preocupación por la situación financiera del sistema de salud y por las consecuencias que, aseguran, ya se reflejan en la atención a los usuarios.

De acuerdo con el pronunciamiento, la falta de recursos suficientes ha generado interrupciones en tratamientos, dificultades para el acceso a medicamentos y un aumento sostenido de quejas y acciones judiciales presentadas por los pacientes. Las organizaciones citan reportes de entes de control y de la Corte Constitucional para respaldar sus alertas, y señalan que estas problemáticas afectan con mayor fuerza a poblaciones vulnerables.

El documento también hace referencia a advertencias de la Procuraduría General de la Nación sobre el deterioro financiero del sistema y la vulneración del derecho a la salud. Según las cifras mencionadas, las deudas acumuladas ponen en riesgo la continuidad de los servicios, mientras que el número de reclamos y tutelas ha crecido de forma significativa en los últimos años.

Procuraduría General de la Nación Foto: Procuraduría

Asimismo, los colectivos recuerdan que la Corte Constitucional, mediante el Auto 2049 de 2025, ordenó al Gobierno garantizar que la UPC sea suficiente y que los recursos fluyan de manera oportuna. En ese sentido, insisten en que el ajuste para 2026 debe reflejar los costos reales de la atención y el aumento en el uso de los servicios de salud.



Finalmente, las organizaciones firmantes reiteraron la necesidad de proteger las condiciones laborales del personal de salud y de fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos.