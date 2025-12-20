Corte Constitucional mantiene desacato contra MinSalud por incumplir órdenes sobre la UPC

La Corte Constitucional decidió mantener abierto el incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, al advertir que persiste el incumplimiento de órdenes estructurales orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud en Colombia.

Mediante el Auto 2061 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento dio continuidad al trámite iniciado con el Auto 2049 del mismo año, relacionado con la falta de cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008, especialmente en lo referente a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Aunque el Ministerio de Salud presentó un informe dentro del plazo otorgado y solicitó el archivo del incidente, la Corte concluyó que las acciones reportadas no acreditan un cumplimiento material, real ni inmediato de las órdenes impartidas. En particular, señaló que continúan las deficiencias en el sistema de información, no se ha garantizado la suficiencia real de la UPC y no se ha equiparado el valor del régimen subsidiado al 95 % del contributivo, como fue ordenado.

Ante este escenario, el alto tribunal abrió formalmente la etapa probatoria del incidente, incorporó la documentación allegada por el Ministerio y decretó la realización de una mesa técnica, prevista para febrero de 2026, aclarando que esta no suspende el cumplimiento de las órdenes vigentes.



Finalmente, la Corte reiteró que, aunque el incidente de desacato no tiene un fin sancionatorio en sí mismo, el incumplimiento persistente de sus decisiones puede dar lugar, en cualquier momento, a la imposición de sanciones legales contra el funcionario responsable.