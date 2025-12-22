Comerciantes del centro de Bucaramanga claman apoyo tras incendio en Palacio de la Moda

Aunque ya pasaron 24 horas de la emergencia que consumió la mercancía de 12 locales comerciales en el Palacio de la Moda, el olor a humo y las marcas de las llamas les recuerdan a los dueños y empleados que tendrán que trabajar duro para recuperar las pérdidas materiales.

“Hacemos un llamado para que nos ayuden, que nos compren la ropa, las lociones y todo eso… tuvimos una pérdida muy grande ayer, pero en el nombre de Dios nos vamos a recuperar. Pedimos que nos ayuden”, dijo uno de los vendedores que se ubicó en plena calle para vender lo que pudo salvar.

Cabe resaltar que la Alcaldía de Bucaramanga cerró el paso vehicular en la carrera 16 entre calles 35 y 36 para ubicar carpas provisionales donde los afectados pueden ubicar sus productos, esperando que la comunidad los apoye.

Pues en medio del drama aparece la esperanza. Blu Radio llegó hasta el sitio de la emergencia y presenció de primera mano la solidaridad de personas como Silvia Estupiñán, quien madrugó para apoyar a estos comerciantes.



“Yo no necesitaba nada, yo tenía todas las compras, pero estaba ayer aquí en el centro cuando el incendio y no me daba el corazón para no venir. Yo creo que todos debemos venir a comprar algo, o sea, ellos necesitan el apoyo de nosotros porque en plena temporal lo perdieron todo. Allá hay un local de ropa que lo perdió absolutamente todo”, expresó Silvia.

La joven contó que el momento del incendio todo fue una locura, pues llegó Policía, Ejército, tres carros de bomberos y dueños de locales tratando de salvar la mercancía que pensaban vender durante las últimas semanas del año. Todo fue un caos.

Silvia Estupiñán hizo una invitación desde su corazón: “A que todos vengan a comprar. Yo sé que de pronto mucha gente no necesita nada, pero vengan, veinte mil, treinta mil, una compra sencilla, todo eso es una ayuda para ellos. En plena temporada lo han perdido todo. Lo mínimo que podemos hacer los demás es venir a comprar algo, o sea, solidaridad... solidaridad, es el punto”, recalcó.

En vista de que la Alcaldía de Bucaramanga no ha manifestado claramente si reubica a este grupo de comerciantes, algunos de ellos decidieron no esperar y por el contrario madrugaron a lavar y pintar parte de la estantería que permaneció en pie. Por ahora, en medio del olor a humo, que se confunde con el de la tristeza, decenas de familia escogen y sacuden la ropa que les marcará un nuevo comienzo.