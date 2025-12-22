En vivo
Comerciantes del centro de Bucaramanga claman apoyo tras incendio en Palacio de la Moda

La Alcaldía llevó carpas provisionales para que los afectados puedan vender sus productos frente a los locales que fueron consumidos por las llamas.

Carpas provicionales.jpeg
Carpas provisionales adecuadas por la Alcaldía de Bucaramanga para que los comerciantes puedan vender la mercancía que salvaron tras el incendio.
// Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

