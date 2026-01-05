Boca Juniors vs. Millonarios: cuándo y dónde se jugará este amistoso

El Boca Juniors argentino disputará partidos amistosos ante Millonarios el 14 de enero y ante Nacional de Uruguay el 18 de enero como parte de la preparación para la temporada 2026, según informaron este lunes a EFE fuentes del Xeneize.

El encuentro entre Boca y Millonarios, a disputarse en el estadio 'La Bombonera', incluirá un homenaje al fallecido entrenador Miguel Ángel Russo, quien murió el pasado 8 de octubre mientras ocupaba el banquillo boquense.

Russo fue entrenador de Millonarios entre principios de 2017 y finales de 2018, período en el que logró dos títulos, mientras que dirigió a Boca durante 129 encuentros en tres etapas (2007, 2020-2021 y 2025) y obtuvo tres títulos, entre ellos la última Copa Libertadores del club azul y oro.

Miguel Ángel Russo como técnico de Millonarios en el 2017 Foto: AFP

El amistoso ante Nacional tendrá lugar el 18 de enero en la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.



Desde Boca confirmaron además a EFE que el mediocampista español Ander Herrera firmó un nuevo contrato hasta fin de año, tras haber informado la semana pasada al presidente del club, Juan Román Riquelme, su voluntad de continuar un año más en la institución.

El nuevo contrato del español implica una reducción salarial pero, según explicaron a EFE desde el club, no incluye una cláusula por productividad o por partidos jugados como había trascendido en la prensa local.

Durante su primer año en Boca, el mediocampista solo disputó 17 partidos producto de numerosas lesiones, incluyendo una en junio que lo dejó fuera de las canchas hasta finales de septiembre.

Además de Herrera, el experimentado portero Javier García también extendió su vínculo con el club y el lateral izquierdo Lautaro Blanco acordó una extensión de su contrato con un aumento salarial, mientras que el joven mediocampista Milton Delgado y el portero Leandro Brey acordaron una mejora en las condiciones de sus respectivos contratos, que se extienden hasta 2029.

Boca, que todavía no realizó ninguna incorporación, comenzó los entrenamientos el pasado viernes con la mira puesta en una temporada 2026 que tendrá un calendario muy exigente con cuatro competencias, entre las que destaca la Libertadores.

El Xeneize debutará en el Torneo Apertura de Primera División ante Deportivo Riestra el 25 de enero, mientras que comenzará su participación en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, en febrero, pero sin fecha definida.

