Miguel Ángel Russo y el acto de aplaudir antes de final Millonarios vs. Santa Fe en 2017

En medio del dolor que ha causado la muerte del técnico argentino Miguel Ángel Russo, uno de sus exdirigidos, el argentino Nicolás Vikonis, reveló en entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio un detalle conmovedor sobre los días más duros del entrenador, cuando debió enfrentarse al cáncer sin alejarse de su gran pasión: el fútbol.

El exportero uruguayo, quien compartió vestuario con Russo durante su paso por Millonarios, recordó que el estratega luchó contra la enfermedad incluso en momentos cruciales del club. “El día previo a la final con Santa Fe, el lunes, él había estado en tratamiento durante toda la tarde; sin embargo, el martes se levantó y dirigió esa práctica”, contó con emoción.

Para Vikonis, ese gesto simboliza la esencia de Russo: un líder que jamás se rindió, ni siquiera ante la adversidad más dura.

“Cuando uno ve eso, no hay forma de no entregarse con alma y vida por un líder y por un objetivo. Fue uno de mis mayores aprendizajes vitales, más allá del fútbol”, aseguró el exportero uruguayo.



El arquero también destacó la serenidad y sabiduría con la que el técnico afrontaba los momentos difíciles.

“Miguel siempre nos mantenía en el camino de la calma, sin creer que éramos un desastre si no ganábamos o que lo habíamos logrado todo cuando las cosas salían bien. Su mesura era una enseñanza de vida”, recordó.



¿Qué dijo Russo en la final vs. Santa Fe?

En otro pasaje de la entrevista, Vikonis rememoró la segunda final ante Santa Fe, donde Russo mostró su templanza y liderazgo.

“En el entretiempo estábamos siendo superados, y él entró al camerino con una calma gigantesca. Logró bajarnos la ansiedad y estimular la fibra hasta el último rincón. Tenía una magia especial para llegarle al jugador”, recordó.

Miguel Ángel Russo en la final de Millonarios vs. Santa Fe en el 2017 Foto: AFP

El exportero subrayó, además, el vínculo emocional que Russo mantuvo con Colombia y con Millonarios, club que marcó profundamente su carrera: “Ese cariño por Millonarios y por Colombia era genuino. Fue una piedra angular en su vida y él no se cansaba de repetirlo. Siempre tenía el teléfono abierto para nosotros, para cualquier consejo”, contó.

Vikonis cerró su homenaje describiendo a Russo como un hombre de una sabiduría simple pero profunda, un líder que trascendió más allá de la táctica.

“El fútbol para él era el juego más lindo y más simple, y ahí estaba su belleza. Nos enseñó que la grandeza está en la calma, en la humildad y en la pasión por lo que uno ama”, concluyó.

Vale recordar que el mundo del fútbol se ha solidarizado con la familia de Russo tras conocerse su muertes: desde clubes en Europa hasta diferentes federaciones.