El motivo por el que Miguel Ángel Russo rechazó dirigir la Selección Colombia

Este 8 de octubre de 2025, el fútbol sudamericano se vistió de luto por la muerte del querido y reconocido técnico argentino Miguel Ángel Russo, que falleció al lado de su familia en Buenos Aires, Argentina. Muy recordado en Colombia por su paso por Millonarios, equipo con el cual fue campeón en 2017.

Este cariño que generó en el fútbol colombiano lo hizo en alguien no solo querido por los hinchas de Millonarios, sino que seguidores de otros clubes lo veían con amor, tanto así, que a finales de 2020 fue perfilado como el “candidato perfecto” pero la Selección Colombia, pero fue un detallo lo que no permitió que eso se hiciera realidad.

Foto: @BocaJrsOficial.

¿Por qué Miguel Ángel Russo rechazó a la Selección Colombia?

Luego de la salida de Carlos Queiroz del banquillo de la tricolor, el nombre del argentino apareció como el principal candidato para el equipo. Sin embargo, en ese momento también se encontraba al mando de Boca Juniors en donde comenzaba a sumar resultados positivos con el cuadro ‘xeneize’; incluso, en TyC Sports, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, llegó a confirmar el interés de la federación por él.

Pero un detalle, del cual el propio Russo habló, fue lo que no permitió verlo en el banquillo de la ‘tricolor’ como muchos hinchas esperaban se diera en ese momento. El argentino aseguró que “estaba contento” y pese que “quería a Colombia”, no quería irse de su país.



“Más allá de firmar el contrato, estoy muy contento y feliz en el lugar donde estoy. El contrato no tiene nada que ver, es algo formal. Estoy muy contento y feliz en el lugar donde estoy, con los objetivos que hablamos (…) Para mí es muy importante, estoy muy feliz, muy cómodo y muy contento de estar acá. Boca es así, tiene muchos objetivos, los tenemos que cumplir, sabemos lo que representa para nosotros", dijo en diálogo con TNT Sports, descartando esa opción en su carrera.

Miguel Ángel Russo // Foto: AFP

Así le fue a Russo en el fútbol profesional colombiano

Llegó en 2017 con el objetivo de llevar a un siguiente nivel a un club histórico en el país: Millonarios, que a través de su experiencia quería ponerle una identidad de juego y llevarlo a un siguiente nivel.

En total, dirigió 112 partidos en la capital colombiana entre 2017 y 2018 con Millonarios para un rendimiento de 51.19 % en 45 victorias, 37 empates y 30 derrotas; además, le dejó un título al club que nunca olvidará: vencer a Independiente Santa Fe en una gran final.