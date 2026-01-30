Capturaron en Antioquia a alias 'Coya', panameño señalado como enlace del narcotráfico con Colombia

¡Cero y van dos! En Granada, Antioquia, fue capturado alias 'Coya' un panameño señalado como enlace del narcotráfico con Colombia. En las últimas horas ya había sido capturado en Medellín uno de los más buscados del vecino país.

La preocupación de las autoridades en Antioquia radica en que la criminalidad internacional está haciendo presencia férrea en el departamento y prueba de ello son las recientes capturas de dos peligrosos delincuentes panameños, uno de los en un procedimiento realizado en el municipio de Granada.

Se trata de Juan Abdiel Chérigo, alias 'Coya', un ciudadano extranjero que fue identificado por las autoridades en una finca del Oriente antioqueño en donde, al parecer, se estaba ocultando de entidades internacionales que lo buscaban en varios países de América Latina.

Según reveló el general William Rincón, director de la Policía Nacional, alias 'Coya' hacía parte del cartel de los hombres más buscados de Panamá y era requerido con notificación roja de la Interpol por delitos relacionados con el narcotráfico.



Alias 'Coya' también tenía vínculos cercanos con el Clan del Golfo, por lo que aún no se descarta que el extranjero estuviera en territorio antioqueño para afianzar sus relaciones criminales con el grupo armado, hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades.

Hay que mencionar que durante el último años las autoridades departamentales han capturado, sobretodo en Medellín, delincuentes asociados a grupos delincuenciales de Panamá, Venezuela, Chile y Ecuador e, incluso, se vale recordar que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había denunciado la presencia de mafias europeas en el sector de Provenza.