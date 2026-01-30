En vivo
Capturaron en Antioquia a alias 'Coya', panameño señalado como enlace del narcotráfico con Colombia

Capturaron en Antioquia a alias 'Coya', panameño señalado como enlace del narcotráfico con Colombia

Cero y van dos. En las últimas horas ya había sido capturado en Medellín uno de los más buscados del vecino país, conocido como alias “Balín”, máximo cabecilla de la estructura criminal “Los SAM 23″.

