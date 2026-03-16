Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 16 de marzo de 2026

El chance Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados por los aficionados a los juegos de azar en la región Caribe de Colombia. En departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, miles de personas revisan cada noche el resultado oficial con la expectativa de que el número elegido coincida con la combinación ganadora del día.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 16 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el lunes, 16 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue: 9802 - 7.

Detalle del resultado



Número ganador: 9802.

Dos últimas cifras: 02.

Tres últimas cifras: 802.

Quinta: 7.

Estos datos corresponden a la combinación oficial utilizada para validar las apuestas realizadas en esta jornada.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que permite a los apostadores participar con frecuencia en este popular sorteo.

La jugada se realiza en horario nocturno y el resultado oficial suele publicarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo. A partir de ese momento, los jugadores pueden consultar el número ganador y verificar si su apuesta coincide con el resultado oficial.



Para quienes participan de manera habitual, conocer este horario resulta fundamental, ya que permite revisar el resultado justo cuando se hace público cada noche.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los aspectos que ha contribuido a la popularidad del Sinuano Noche es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Estas opciones permiten que cada jugador elija la alternativa que mejor se adapte a su estrategia de juego o al monto que desea apostar.

Las apuestas suelen oscilar entre $500 y $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes juegan con mayor frecuencia.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: el jugador gana si las cuatro cifras coinciden exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

el jugador gana si las cuatro cifras coinciden exactamente en el mismo orden del resultado oficial. Combinado cuatro cifras: el premio se obtiene si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.

el premio se obtiene si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: se gana cuando las tres cifras coinciden en cualquier posición.

se gana cuando las tres cifras coinciden en cualquier posición. Dos cifras o pata: el jugador obtiene premio al acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

el jugador obtiene premio al acertar las dos últimas cifras en el orden correcto. Una cifra o uña: basta con coincidir con el último dígito del resultado.

Gracias a estas modalidades, cada participante puede ajustar su apuesta según el nivel de riesgo que desea asumir y el tipo de premio al que aspira.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

Actualmente, el chance Sinuano Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas en Colombia, las cuales están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país.

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El proceso para apostar en línea generalmente incluye los siguientes pasos:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE, transferencias bancarias o billeteras digitales. Seleccionar el sorteo Sinuano Noche, elegir el número y la modalidad de juego. Confirmar la apuesta y guardar el comprobante digital.

Este sistema permite a los jugadores participar desde internet sin necesidad de acudir a un punto físico de venta.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

Cuando un jugador obtiene un premio en el Sinuano Noche, debe presentar algunos documentos para realizar el proceso de cobro correspondiente.

Los requisitos básicos incluyen:



Tiquete original , sin tachones ni enmendaduras.

, sin tachones ni enmendaduras. Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse documentos adicionales según el monto expresado en UVT:



Premios menores a 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

solo se requiere la documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT .

es necesario diligenciar el . Iguales o superiores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del chance Sinuano Noche:



15 de marzo de 2026: 8492 - 1.

8492 - 1. 14 de marzo de 2026: 5621 – 5

5621 – 5 13 de marzo de 2026: 3278 – 5

3278 – 5 12 de marzo de 2026: 2902 – 9

Estos números corresponden a los resultados oficiales publicados en las últimas jornadas del sorteo.