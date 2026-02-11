Policías retirados respaldan al general Urrego tras su destitución por presunto plan contra Petro

Un grupo de oficiales en retiro de la Policía manifestó públicamente su respaldo al general Edwin Masleider Urrego Pedraza, luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara su retiro del servicio este 11 de febrero. Urrego fue señalado por el mandatario como involucrado en un supuesto complot para sabotear su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de un comunicado firmado por compañeros del curso 069 de oficiales, los policías en uso de buen retiro calificaron como “injusta” la salida del general Urrego y destacaron su trayectoria de más de 30 años en la institución.

“Manifestamos nuestro respaldo y reconocimiento innegable al brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, a quien conocemos como un oficial íntegro, profesional y ejemplar”, señala el documento. En el texto también aseguran que su hoja de vida ha sido “intachable”, caracterizada por la rectitud, el compromiso institucional y el respeto por los principios que rigen la profesión militar.

Los oficiales retirados subrayaron que Urrego “ha honrado el uniforme en cada una de sus responsabilidades” y afirmaron que su nombre seguirá siendo sinónimo de honor y profesionalismo, pese a las circunstancias de su salida.



Esta muestra de apoyo llega después de que durante un consejo de ministros realizado en Córdoba, el presidente Gustavo Petro afirmara que ordenó retirar a un general de la Policía al que señaló de tener una “misión extra” en su contra.

Policías retirados apoyan al general Edwin Masleider Urrego Pedraza Foto: suministrada

Según el mandatario, el oficial habría recibido la orden de introducir sustancias psicoactivas en su vehículo con el fin de sabotear la reunión que sostuvo el 3 de febrero con Donald Trump en la Casa Blanca.

Aunque inicialmente no reveló el nombre de Urrego, la decisión se oficializó este miércoles mediante el Decreto 0147, firmado por el viceministro de Defensa, Javier Andrés Vaquero, debido a que el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, se encontraba fuera del país.

Publicidad

Horas antes de que se hiciera efectiva su destitución, el general Urrego habló en los micrófonos de Blu Radio y rechazó de manera categórica las acusaciones. Calificó los señalamientos como una “locura” y aseguró que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que comprometa su ética ni la honra de la institución.