En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Largas filas y mucho tiempo de espera: así está el aeropuerto de Rionegro en el Plan Reglamento

Largas filas y mucho tiempo de espera: así está el aeropuerto de Rionegro en el Plan Reglamento

Los viajeros internacionales se están demorando hasta siete veces más de lo habitual en sus trámites en la terminal aérea por las protestas de funcionarios de Migración Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad