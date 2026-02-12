Largas filas y mucho tiempo de espera: así está el aeropuerto de Rionegro en el Plan Reglamento

Miles y miles de viajeros internacionales están sufriendo a esta hora las medidas de presión que están implementando los funcionarios de Migración Colombia en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro. Con el denominado Plan Reglamento todos los pasajeros están viéndose afectados por la falta del personal para atender el flujo de viajeros.

De momento, en la terminal aérea del Oriente antioqueño hay cinco funcionarios que están prestando su servicio habitual pero indican, están siendo más rigurosos en lo que establece la norma con los proceso de verificación a las personas, por lo que los tiempos de atención se están hasta tardando hasta siete veces más.

Carlos Galvis, presidente de OSEMCO Antioquia - Chocó, aseguró que no se está dejando de atender de hacer los procedimientos y que están primando las conexiones internacionales para tratar de prevenir que los turistas pierdan su vuelos.

"Cuando hay una de esas horas pico al nosotros implementar ya el manual como corresponde la atención de un viajero ya no pasa de un minuto como lo hacemos normalmente sino que puede redondear entre los cinco a los siete minutos mientras hacemos todo lo que corresponde al manual", explicó Galvis.



Los funcionarios de Migración Colombia aseguraron que hoy en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro se necesitan por lo menos 20 personas más para que las salas de migración puedan funcionar con normalidad y no se reporten largas filas, que se han vuelto paisaje en la terminal aérea.

De momento, va a seguir el Plan Reglamento en el Oriente antioqueño, pero los funcionarios de Migración Colombia no descartan que si no hay una respuesta oportuna se puedan estremecer las medidas, es decir, los procesos para viajeros internacionales podrían demorarse aún más.