Se retomó calendario escolar en Chocó tras el pago de salarios atrasados a docentes y directivos

Este lunes inicia el calendario escolar en Chocó tras el pago de salarios atrasados a docentes y directivos por cuentas embargadas de la Secretaría de Educación. Intervención de la Agencia Jurídica del Estado fue clave para lograr decisiones judiciales.

A pesar del complejo panorama financiero para la administración departamental, pocos retrasos tendrán estudiantes en Chocó para el inicio del año escolar.

Así lo confirmó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, quien anunció el regreso a las aulas en todo el departamento este lunes 2 de febrero tras lograr el pago de salarios adeudados a docentes y directivos que no se habían podido desembolsar por el embargo de las cuentas de la Secretaría de Educación.

La mandataria destacó que, tras el levantamiento de la medida judicial, lograron el pago del mes de diciembre y se garantizó desde la Nación la prelación en los próximos días para el giro de los recursos correspondientes al mes de enero.



“Sigue un reto jurídico importante, pero no vamos a claudicar en la tarea de la defensa de los intereses que permitan que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan gozar del servicio educativo que se merecen con total dignidad como el resto de la nación”, aseguró la gobernadora Córdoba.

En medio de este proceso, Córdoba agradeció la gestión de diferentes sindicatos y de la Agencia Jurídica del Estado para lograr el desembargo de las cuentas y así garantizar el retorno a clases con todo el componente del Programa de Alimentación Escolar.

Desde la administración departamental también se mostraron optimistas de cara a las acciones legales que adelanten en los pleitos que produjeron el embargo de las cuentas y cuyas pretensiones rondan los 15.000 millones de pesos.