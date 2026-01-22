En vivo
Golpe a la minería ilegal en Cesar y Chocó: destruyen maquinaria avaluada en más de $1.000 millones

Golpe a la minería ilegal en Cesar y Chocó: destruyen maquinaria avaluada en más de $1.000 millones

Las operaciones se concentraron en zonas ribereñas de los ríos Atrato, Magdalena y Quito, donde organizaciones criminales explotaban yacimientos de forma ilegal.

