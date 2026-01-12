En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Golpe a la minería ilegal en Chocó: desmantelan 12 minas y destruyen maquinaria del Clan del Golfo

Golpe a la minería ilegal en Chocó: desmantelan 12 minas y destruyen maquinaria del Clan del Golfo

Una operación en zona rural de Quibdó debilitó las economías ilícitas de esta estructura criminal y frenó graves daños ambientales sobre ríos y ecosistemas estratégicos.

