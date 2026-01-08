En vivo
Antioquia  / Destruyeron 10 dragas y 20 motobombas usadas para minería ilegal en el Nordeste antioqueño

Destruyeron 10 dragas y 20 motobombas usadas para minería ilegal en el Nordeste antioqueño

Autoridades insistieron que la intervención no solo se trató de una afectación a grupos criminales que se sirven de estas acciones, sino de un compromiso con la preservación del medio ambiente.

