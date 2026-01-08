Destruyeron 10 dragas y 20 motobombas usadas para minería ilegal en el Nordeste antioqueño

Primer golpe en 2026 contra la minería ilegal en Antioquia: en los municipios de San Roque y Remedios la policía destruyó 10 dragas y 20 motobombas utilizadas para estas labores. Elementos fueron avaluados en más de 220 millones de pesos

A una semana de haber iniciado el 2026 las autoridades entregaron los primeros resultados en materia de afectación a la minería ilegal en Antioquia, interviniendo diferentes unidades especialmente en el Nordeste del departamento.

Los operativos llevados a cabo por parte de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía se realizaron en las veredas Guacas Arriba del municipio de San Roque y Otu en Remedios.

En el primer procedimiento, en San Roque, la fuerza pública reportó la intervención de cuatro unidades de producción minera destruyendo cuatro dragas tipo buzo y ocho motobombas.



Por su parte, en Remedios la intervención de dos unidades de producción generó la afectación de seis dragas tipo buzo y doce motobombas. El general Carlos Oviedo, director de Carabineros, destacó que todos estos elementos al servicio de economías criminales fueron avaluados en 226 millones de pesos.

"La Policía Nacional continuará desplegando todas sus capacidades operacionales, investigativas y de inteligencia para enfrentar de manera decidida esta amenaza, fortalecer la legalidad y garantizar la protección del capital natural del país", señaló el oficial.

Las autoridades insistieron que la intervención no solo se trató de una afectación a grupos criminales que se sirven de estas acciones, sino de un compromiso con la preservación del medio ambiente.

La explotación ilícita de minerales genera daños a los ecosistemas, especialmente a las fuentes hídricas y a la capa vegetal, debido al uso indiscriminado de maquinaria mecanizada y sustancias contaminantes.