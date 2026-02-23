En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Un menor de 13 años acabó con la vida de un joven colombiano de 18 en España

Un menor de 13 años acabó con la vida de un joven colombiano de 18 en España

El asesinato de Juan Esteban Rubio, apuñalado por un niño de 13 años, conmociona a Valladolid mientras la familia niega vínculos con bandas y denuncia fallos en el sistema de protección de menores.

