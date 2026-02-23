Un menor de 13 años acabó con la vida de un joven colombiano de 18 en España

La ciudad de Valladolid, España, registró el pasado viernes un incidente violento que se saldó con la muerte de Juan Esteban Rubio, un joven de nacionalidad colombiana de 18 años. El suceso, ocurrido en las proximidades del Instituto Ribera de Castilla, está siendo investigado por la Policía Nacional como un presunto enfrentamiento entre bandas juveniles, específicamente entre los grupos conocidos como Dominican Don’t Play (DDP) y Trinitarios.



Detenciones y situación legal de los implicados

Como resultado de las diligencias policiales, se ha identificado como presunto autor material de las puñaladas a un menor de 13 años. Debido a su edad, el menor es inimputable según la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores en España. No obstante, ha sido ingresado en el Centro de Menores Infractores Zambrana.

Junto al principal sospechoso, las autoridades han detenido a otras dos personas vinculadas con los hechos:

Una joven de 17 años , quien también ha sido trasladada al centro de menores.

, quien también ha sido trasladada al centro de menores. Una mujer de 18 años, para quien se ha decretado el ingreso en prisión provisional.

El fallecido recibió tres impactos por arma blanca en la zona del tórax. Según fuentes policiales citadas por la agencia Efe, el arma utilizada en el ataque fue un cuchillo de cocina.



Declaraciones de la familia y entorno de la víctima

La familia de Juan Esteban Rubio, que residía en la ciudad y mantenía una vida integrada en la comunidad, ha negado cualquier vinculación del joven con organizaciones criminales. Su madre, Mónica Alejandra Torres, definió a su hijo como una persona "noble" en declaraciones recogidas por el diario El Norte de Castilla:

“Éramos una familia de bien, somos una familia de bien. Llegamos cuatro y tristemente nos vamos a despedir de mi hijo y ahora seremos tres”.Por su parte, el padre de la víctima, Diego Felipe Rubio, confirmó que la madre del menor agresor había solicitado previamente asistencia a los Servicios Sociales y a la Policía debido al comportamiento de su hijo, sin que se llegaran a tomar medidas preventivas antes del suceso.



Dispositivo preventivo y apoyo comunitario

Este domingo se procedió a la incineración de los restos del joven en el cementerio de Las Contiendas. Ante el riesgo de posibles altercados derivados del contexto del crimen, la Policía Nacional ha mantenido un dispositivo preventivo de seguridad en el lugar.

Juan Esteban Rubio, que había cumplido la mayoría de edad el pasado 17 de febrero, era alumno de secundaria y portero en el club de fútbol Juventud Rondilla. Sus allegados han instalado un punto de memoria con flores en el instituto donde estudiaba, mientras que el sector de la hostelería local ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la familia con los costes del sepelio.