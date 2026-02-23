En vivo
Así fue la operación en la que cayó lancha con más de 400 kilos de cocaína en el Caribe: hay videos

La operación aérea y naval permitió ubicar la embarcación que habría salido de La Guajira rumbo a Centroamérica. Dos ciudadanos venezolanos fueron capturados.

