En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / México revela cifra oficial de muertos y heridos en ola violenta tras la caída de alias ‘El Mencho’

México revela cifra oficial de muertos y heridos en ola violenta tras la caída de alias ‘El Mencho’

El secretario indicó que en estos eventos ocurridos en el estado de Jalisco (oeste) también murió una mujer y 30 integrantes de esa organización criminal fueron abatidos.

Videos de ola violenta en México: incendios, bloqueos y disturbios tras muerte de ‘El Mencho’
Videos de ola violenta en México: incendios, bloqueos y disturbios tras muerte de ‘El Mencho’
Por: AFP
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad