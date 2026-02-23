México revela cifra oficial de muertos y heridos en ola violenta tras la caída de alias ‘El Mencho’

Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y otro funcionario fueron asesinados en ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el operativo en el que murió su líder, Nemesio Oseguera, informó este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El secretario indicó que en estos eventos ocurridos en el estado de Jalisco (oeste) también murió una mujer y 30 integrantes de esa organización criminal fueron abatidos.

"Lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado". Además "30 delincuentes que perdieron la vida", detalló Harfuch.

A cartel leader, Nemesio Oseguera Cervantes aka “El Mencho was killed in Mexico, and his men flooded the streets, hospitals, airports, and other public places, causing mayhem. 🇲🇽 pic.twitter.com/9ZV0GI7Qrg — GIDI (@Gidi_Traffic) February 23, 2026