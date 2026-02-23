En vivo
Unos 27 miembros de fuerza pública mexicana y 30 delincuentes murieron en operativo contra El Mencho

Unos 27 miembros de fuerza pública mexicana y 30 delincuentes murieron en operativo contra El Mencho

El Ejército mexicano desplegó 2.500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio 'El Mencho' Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

mexico-mencho-afp.jpg
Un miembro de la Fiscalía monta guardia cerca de un bus en llamas en una de las avenidas principales después de que fuera incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad en Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

