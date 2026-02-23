Unos 27 miembros de fuerza pública mexicana y 30 delincuentes murieron en operativo contra El Mencho

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida el domingo en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'el Mencho', cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el funcionario explicó que unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en estados como Jalisco y Michoacán (occidente), a la vez que lamentó que se produjeron "cobardes ataques" que causaron la muerte de "25 militares".

Lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado". Además "30 delincuentes que perdieron la vida detalló Harfuch.

De otro lado, Claudia Sheinbaum, presidenta del país, descartó la participación de fuerzas de Estados Unidos en el operativo: "No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información", afirmó en su habitual rueda de prensa matutina.

Según subrayó el secretario de Seguridad, en varias estados se produjeron "reacciones violentas" del crimen organizado como bloqueos, quemas de vehículos o ataques a gasolineras, así como ataques contra las autoridades.

Publicidad

En total se registraron 27 agresiones contra las fuerzas de seguridad, de las cuales seis se produjeron en Jalisco (oeste de México), donde fallecieron 25 militares, un custodio y un miembro de la Fiscalía estatal.

Además, en Michoacán, entidad vecina a Jalisco, hubo 15 ataques armados en los que fueron heridos 15 efectivos de las corporaciones estatales y locales. García Harfuch detalló que la mayoría de los bloqueos fueron "retirados" y que, por el momento, no hay "novedad" de nuevos bloqueos en el día de hoy.

"Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas", señaló el titular de Seguridad.

Publicidad

Estos sucesos fueron atendidos por efectivos de las fuerzas de seguridad en cooperación con las autoridades locales, con el objetivo de "contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad", agregó el funcionario.

Como consecuencia, indicó Harfuch, "al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo".

El abatimiento de El Mencho se produjo con información de inteligencia facilitada por Estados Unidos, según informó la Secretaría de la Defensa mexicana.

Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.

