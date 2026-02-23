En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cae ‘El Rey’, alemán pedido en extradición por millonarias estafas en Europa: se escondía en Armenia

Cae ‘El Rey’, alemán pedido en extradición por millonarias estafas en Europa: se escondía en Armenia

El alemán habría montado empresas ficticias desde Colombia para engañar víctimas en Alemania y España con falsas ventas de vehículos y servicios de transporte internacional.

Cae ‘El Rey’, alemán pedido en extradición por millonarias estafas en Europa: se escondía en Armenia
Cae ‘El Rey’, alemán pedido en extradición por millonarias estafas en Europa: se escondía en Armenia
Por: Felipe García
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad