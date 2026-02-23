En vivo
Vandalizan monumentos recién restaurados en Bucaramanga; son patrimonio cultural

Vandalizan monumentos recién restaurados en Bucaramanga; son patrimonio cultural

La inversión en 2025 para la recuperación de los dos monumentos vandalizados fue superior a los $150 millones de pesos.

