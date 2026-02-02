Cancillería e Imprenta Nacional firman contrato para pasaportes por más de 185.000 millones

El Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional firmaron un contrato por más de 185.000 millones de pesos que tiene que ver con la elaboración de los pasaportes en Colombia.

“Producir y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios unitarios, para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”, dice el objeto del contrato.

Es importante recordar que el nuevo modelo de pasaportes debe entrar en vigencia el próximo 1 de abril y, por eso, desde algunos sectores se preguntan si el nuevo convenio entraría en operación, pues este podría abrir la puerta a una nueva prórroga con Thomas Greg & Sons.

Colombiano que quiera entrar a la UE debe tener además pasaporte vigente Foto: Cancillería

“Se viene contratación a dedo. Algo no huele bien. En diciembre la Imprenta Nacional me respondió, a derecho de petición, que son 35 semanas después de la firma. Con este nuevo contrato, ¿comenzarían el 1.º de abril a producir pasaportes? ¿Nueva urgencia manifiesta? No hay derecho”, dice la senadora Angélica Lozano.



Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro pidió hacer cambios en el modelo de expedición de pasaportes, argumentando que se pudieron haber presentado presuntos actos de corrupción con la empresa Thomas Greg & Sons, compañía encargada de la elaboración de los documentos.

Aunque el contrato tiene una fecha final, el 31 de diciembre, no aclara la fecha de entrada en vigencia.