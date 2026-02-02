En vivo
Cancillería e Imprenta Nacional firman contrato para pasaportes por más de 185.000 millones

Desde algunos sectores políticos se cuestionan si el nuevo modelo de pasaportes podrá entrar en vigencia el 1 de abril.

Cancillería e Imprenta firmaron convenio de nuevo modelo de pasaportes; iría hasta 2034
Foto: Consulado de Colombia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

