Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Fiscalía aún no publica documento con plan contra delitos electorales en Colombia
Exclusivo

Fiscalía aún no publica documento con plan contra delitos electorales en Colombia

A pocos días de las elecciones, no se conoce el documento que contiene la estrategia integral y coordinada de la Fiscalía para proteger los certámenes electorales de marzo y mayo y garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera libre, tranquila y segura.

