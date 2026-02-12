En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Más de 4.000 reses muertas por ola invernal, ¿subirá el precio de la carne?

Más de 4.000 reses muertas por ola invernal, ¿subirá el precio de la carne?

El decreto firmado por todos los ministros declara la emergencia en ocho departamentos severamente afectados por las lluvias, inundaciones y frentes fríos. En el caso del sector agropecuario, el panorama es crítico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad