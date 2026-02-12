Dos barcos mexicanos refuerzan la asistencia humanitaria a Cuba

Los dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba llegaron en la mañana de este jueves al puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos y otros productos para la isla en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos.

El primero de los buques de apoyo logístico de la Armada de México entró lentamente por la estrecha bocana de la bahía de La Habana sobre las 8:30 hora local (13:50 GMT), mientras el segundo accedió minutos más tarde.

México anunció este envío como un símbolo de en medio de sus gestiones para apoyar a Cuba" type="text/html" data-cms-ai="0">"solidaridad y ayuda humanitaria" en medio de sus gestiones para apoyar a Cuba una vez que detuvo sus envíos de crudo a La Habana después de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amenazaba con aranceles a los países que suministraran petróleo a la isla.

El Papaloapan carga unas 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal. El Isla holbox, por su parte, lleva más de 277 toneladas de leche en polvo.



La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó este miércoles que su país sigue comprometido con Cuba y que está previsto un segundo envío de ayuda humanitaria a la isla tras el retorno de estos barcos militares a su país.

Previamente aclaró que contaban con un reserva de más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol "pendientes de ser enviadas” a Cuba. México ha sostenido programas de cooperación con la isla en los últimos años, en medio de las dificultades económicas que enfrenta el país caribeño, y el nuevo envío forma parte de esa política de asistencia.

El Gobierno cubano, por su parte, ha agradecido a México su apoyo en estas circunstancias. "Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba", escribió en redes sociales esta semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba Foto: AFP

Publicidad

Estados Unidos cortó los envíos de petróleo venezolano a Cuba tras la operación militar con la que capturó el pasado 3 de enero al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a finales de enero amenazó con aranceles a los países que proporcionen combustible a la isla.

Además de incrementar la presión sobre La Habana, Washington ha asegurado que Cuba tiene “los días contados” por la falta de combustible y ha evidenciado que espera que la crisis conduzca a “un cambio de régimen”.

Ante la previsión de un “desabastecimiento agudo de combustible”, el Gobierno cubano puso en marcha un plan de emergencia inspirado en la denominada “opción cero”, una estrategia de supervivencia concebida en caso de ausencia total de combustibles durante el denominado “Periodo Especial” de los años noventa.

Publicidad

El paquete incluye desde la paralización de servicios públicos esenciales como el transporte, hasta el cierre de hoteles y la reubicación de los turistas en otras instalaciones.