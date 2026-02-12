En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Dos barcos mexicanos refuerzan la asistencia humanitaria a Cuba

Dos barcos mexicanos refuerzan la asistencia humanitaria a Cuba

El envío forma parte de la cooperación bilateral para mitigar la crisis de abastecimiento y apoyar los servicios básicos en el país caribeño.

Bandera de Cuba
Los cubanos sostienen una bandera nacional durante el 67 aniversario de la Caravana de la Libertad para conmemorar la histórica entrada de Fidel Castro a la ciudad que marcó el inicio de la Revolución Cubana, en La Habana el 8 de enero de 2026.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad