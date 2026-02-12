Caracas y Washington sellan acuerdo energético a largo plazo en histórica visita de EEUU

Venezuela y Estados Unidos anunciaron este miércoles una asociación energética a largo plazo, acordada por la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante una histórica visita de un funcionario de alto rango de la Casa Blanca a Caracas.

En el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo venezolano que Nicolás Maduro ocupó durante más de doce años antes de ser capturado por EE.UU. el pasado enero, Rodríguez recibió a Wright y a su equipo para luego celebrar una reunión privada.

Posteriormente, y con las banderas de los dos países a sus espaldas, anunciaron a la prensa la asociación bilateral y apostaron por la superación de las diferencias entre Caracas y Washington, cuyos vínculos diplomáticos estuvieron rotos desde 2019, durante el entonces segundo mandato de Maduro y el primero del actual presidente estadounidense, Donald Trump.

Presidente Donald Trump. Foto: AFP.

Objetivo: relación "sin contratiempos"

Rodríguez, quien fungía como vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Maduro, informó del "establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética" que "sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria".



La líder chavista, quien no detalló el plazo acordado, espera que la relación y la agenda avancen "sin dificultades y sin contratiempos".

Durante la reunión, afirmó que también discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, y señaló que la delegación que acompaña a Wright se ha reunido con un equipo venezolano, con el fin de "avanzar lo más rápido posible".

De hecho, tras las declaraciones, Rodríguez, quien se mantuvo unos minutos en el sitio y respondió a algunas preguntas puntuales de periodistas, indicó que el Gobierno que encabeza ya tiene "los proyectos definidos" en el tema eléctrico, lo que prevé se concrete "muy pronto".

Venezuela y EE.UU., recordó, han tenido una relación energética durante un siglo y medio, aunque con "altos y bajos" en sus relaciones políticas, y dijo estar segura de que superarán sus diferencias a través de la diplomacia.

Al ser consultada sobre si viajaría a EE.UU., Rodríguez respondió que "en algún momento" y que aún tiene "mucho trabajo" en Venezuela.



"Liberar" a la economía

Wright dijo que el Gobierno de Donald Trump aboga por "liberar" a los ciudadanos y a la economía de Venezuela.

El funcionario aseguró que la Casa Blanca ha trabajado siete días a la semana para emitir licencias que permitan a las empresas invertir en Venezuela y que puedan comprar insumos, crear nuevos empleos, aumentar la producción petrolera y los ingresos por exportaciones.

Además, reconoció que las sanciones han sido "una restricción" para esta nación.

Wright también sostuvo que si los estadounidenses y los venezolanos trabajan juntos, este año se puede aumentar "muchísimo" la producción de petróleo, de gas natural y energía eléctrica, sin precisar cifras.

Pero lo más importante, aseveró, es "aumentar las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida para todos los venezolanos".



El compromiso de EEUU

Según dijo el secretario de Energía, Trump tiene un "compromiso fervoroso" por transformar la relación bilateral.

Señaló que, durante la reunión con Rodríguez, conversaron "con mucha franqueza sobre las enormes oportunidades" que tienen "por delante y algunos de los problemas y desafíos", que confía en que se resolverán.

La visita de Wright es también la primera de un alto funcionario de EE.UU. tras el ataque militar del 3 de enero pasado, durante el que fue capturado Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

En la víspera de la visita, el Departamento del Tesoro de EE.UU. relajó las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

El pasado 29 de enero, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a la inversión privada y extranjera.

Además del encuentro con Rodríguez, el secretario estadounidense tiene previsto visitar el jueves instalaciones de las empresas mixtas Petroindependencia y Petropiar, donde opera la petrolera estadounidense Chevron.