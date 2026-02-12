Gobierno suscribió más de 164.000 contratos directos por 14,86 billones antes de ley de garantías

La Contraloría encendió las alarmas tras evidencias de que el Gobierno nacional realizó un elevado número de contratos previo a la entrada en vigencia de la ley de garantias.

Según el informe de la DIARI, entre el 1 y 30 de enero del 202 se suscribieron 521.269 contratos por un valor de 32,88 billones de pesos. Sin embargo, el ente de control señaló que el 45% de la contratación total se comprometió en la ultima semana de enero cuando se adjudicaron 14,8 billones de pesos y que el pico, es decir el día con más movimiento, fue el 30 de enero con contrataciones por 5,7 billones de pesos.

“En comparación con el mismo periodo de 2022, también previo a la aplicación de la Ley de Garantías, la contratación directa aumentó 5,2 % en número de contratos y 30,4 % en valor. En enero de 2022 se habían celebrado 495.527 contratos por $25,22 billones, cifras inferiores a las registradas este año”, señaló la Contraloría.

De acuerdo con la Contraloría, las entidades con mayor contratación directa fueron en el SENA, con 1,72 billones; el ICBF von 1,26 billones y la Aeronautica Civil con 0,76 billones de pesos. En el ámbito territorial lideran Barranquilla, con $1,33 billones; Medellín, con $0,88 billones; y Cali, con $0,54 billones.



La modalidad de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) concentró la mayor parte de la contratación. En el consolidado nacional y territorial, se firmaron 501.423 contratos OPS por $22,34 billones, equivalentes al 96,2 % del total de contratos y al 67,9 % del valor adjudicado en el mes. Solo en el orden nacional, los contratos OPS pasaron de 103.563 en enero de 2022 a 160.616 en enero de 2026, lo que representa un aumento de 64,48 %. En términos de valor, el crecimiento fue de 75,14 %, al pasar de $5,4 billones a $9,5 billones.