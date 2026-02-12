En vivo
Economía  / Gobierno suscribió más de 164.000 contratos directos por 14,86 billones antes de ley de garantías

Gobierno suscribió más de 164.000 contratos directos por 14,86 billones antes de ley de garantías

La Contraloría reveló que el Gobierno nacional hizo 164.813 contratos bajo modalidad de contratación directa por 14.86 billones de pesos. Segun la entidad, esto representa un incremento del 52,6% en número de contratos y del 68,2% en valor contratado frente a enero de 2022.

