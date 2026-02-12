Protestas en Chocó: comunidad indígena cerró la vía Medellín - Quibdó por no atención en salud

Protestas en Chocó tienen bloqueada la vía Medellín - Quibdó. Mientras una comunidad indígena cerró la vía de carácter nacional por la tardanza en la atención médica de un joven que sufrió un accidente, el Comité Cívico iniciará un cese de actividades de 24 horas por disgustos con el Gobierno nacional.

El departamento de Chocó se despierta con un complejo panorama de movilidad luego de que la comunidad indígena de El Dieciocho, decidiera cerrar la vía Medellín - Quibdó, como protesta ante la demorada atención médica al joven Elmer Estévez, quien sufrió un accidente de tránsito hace algunos días.

Lo que mencionan los indígenas es que ya ha pasado una semana desde el siniestro y aún la Nueva EPS no ha ordenado el traslado ni asignado una cama para atención especializada al hombre que, al parecer, permanece con un estado de salud crítico, por lo que requeriría servicios médicos urgentes que aún no se han podido garantizar.

Explican desde El Dieciocho que en este momento todo el tratamiento depende de la Nueva EPS y que ante la nula respuesta cerraron la vía de carácter nacional, medida que no tiene paso provisional y que será de manera indefinida hasta que el joven sea trasladado hasta un hospital de mayor complejidad.



Pero no es la única situación que afecta al departamento, ya que sobre las 9:00 de la mañana hará una marcha en Quibdó, programada por el Comité Cívico de Chocó que tendrá un paro de 24 horas luego de que el Gobierno nacional no diera claridad sobre los recursos que necesita la región para algunos proyectos viales.

Ante la problemática la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, explicó que el paro no está definido, que se acordó un cronograma de mesas de trabajo y que el próximo 20 de febrero se reactivará la Mesa Permanente de Concertación para poder cumplir con compromisos adquiridos con anterioridad.

Por ahora, los ojos de las autoridades departamentales están en la vía Medellín - Quibdó, en donde se espera que se abra el paso muy pronto para no afectar a miles de personas, mientras que en Quibdó habrá acompañamiento de la movilización cívica para evitar alteraciones al orden público.