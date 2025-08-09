Niña de ocho años fue atacada por un pitbull en Fontibón: tendrá que ser operada

Un caso ha generado gran conmoción en ciudadanos de Bogotá debido al ataque de un perro pitbull a una menor de edad en la localidad de Fontibón.

Los hechos se registraron el pasado martes 5 de agosto de 2025 sobre las 3:30 de la tarde en la carrera 15 A con calle 99, específicamente en un conjunto residencial de la zona franca de Fontibón.

La víctima fue una menor de solo ocho años. Según el testimonio de la familia al Qhubo, la pequeña se encontraba con la señora que la cuidaba. Cuando iban caminando por el sector, una adulta mayor se acercaba con su perro de raza pitbull.

Repentinamente, el perro se soltó de la correa y las atacó: "El animal se soltó de la correa, la arrastró, y se le fue encima a otro perro que había por ahí”, dijo la mujer que iba con la menor.

Pitbull. Foto: AFP

Según su versión, al ver que el perro iba a atacarlas, la mujer subió a la niña en un árbol, sin embargo, el perro logró morder su pierna y bajarla. Contó que ella gritaba pidiendo ayuda y por eso unos hombres que se encontraban en la zona la ayudaron. "Apareció un señor de un bicitaxi con otro vecino, que le pegaron al perro hasta que soltó a la niña”, dijeron.

La menor fue hospitalizada después del ataque por la gravedad de las heridas que le propinó el perro. Actualmente permanece internada y a la espera de una cirugía plástica.

Según los vecinos del sector, ese es el tercer ataque del canino en los últimos meses pues, en marzo de este año presuntamente habría atacado a otro menor de edad, generando graves cicatrices en su cuerpo.

La familia de la menor pide justicia, afirmando que los dueños del perro sostienen que la niña provocó el ataque. Además, la mujer expresó que pondrá una denuncia en la Fiscalía y que no está interesada en recibir dinero.