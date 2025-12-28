En vivo
Alcaldía de Medellín pidió más herramientas para atender a más de 8.000 habitantes de calle

Fue el propio alcalde Federico Gutiérrez el que aseguró que deben permitir más acciones contra la población que, “pueden hacerle daño a otro” .

