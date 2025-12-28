Alcaldía de Medellín pidió más herramientas para atender a más de 8.000 habitantes de calle

La situación de los habitantes de calle en Medellín sigue siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades en la capital de Antioquia, ya que se ha convertido en un hecho con implicaciones en seguridad y convivencia ciudadana. Aunque en la ciudad se han intensificado las acciones para enfrentar la problemática siguen siendo respuestas que poco ayudan a encontrar una solución de fondo.

Sobre los habitantes de calle hay que destacar que a la fecha la Alcaldía de Medellín tiene el reporte de por lo menos 8.000 personas en dicha situación, cifra que ha aumentado de manera notable en la última década con la ayuda de personas que llega a la ciudad provenientes de otras zonas del país para, en algunos casos, atacar a la ciudadanía o hurtarlos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue tajante en criticar la poca maniobrabilidad para poder atender o mitigar la situación con los habitantes de calle que en ocasiones se ha salido de control, por ejemplo, como cuando se hicieron frecuentes los ataques con piedras desde puentes de la ciudad.

"Hay sentencias de la Corte que protegen, por ejemplo, las intervenciones frente a los habitantes de calle. Por ejemplo, yo como alcalde no puedo levantar a un habitante de calle de ese sitio sin su consentimiento. Por Dios, son personas que ya están, que perdieron la voluntad, que están drogadas, que le pueden hacer daño a otro. Ahí necesitamos más herramientas", expuso el mandatario.



Por su parte, mencionar que a la espera de tener mayores competencias para afrontar la situación, la Alcaldía de Medellín ha adelantado operativos para recuperar espacios públicos donde se concentran los habitantes de calle, desmontando cientos de cambuches en puntos críticos de la capital de Antioquia.

Por último, y en búsqueda de realizar acciones que puedan prevenir la problemática, las autoridades locales han promovido programas de atención social, como los centros de día y rutas de acompañamiento para quienes desean salir de la calle y acceder a procesos de resocialización.

