Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Seis heridos y un capturado dejó una riña en comuna Robledo de Medellín

Seis heridos y un capturado dejó una riña en comuna Robledo de Medellín

Los hechos se registraron cuando un hombre borracho llegó de manera violenta a una reunión familiar y agredió con arma blanca a los asistentes.

