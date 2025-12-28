Seis heridos y un capturado dejó una riña en comuna Robledo de Medellín

Un hecho de intolerancia por el consumo de alcohol se registró en el barrio Santa Margarita, comuna de Robledo, en la ciudad de Medellín, cuando un hombre en aparente estado de embriaguez llegó de manera violenta a una reunión familiar y agredió a los asistentes con arma blanca.

De acuerdo con las autoridades, como resultado del hecho, cinco hombres y una mujer, con edades entre los 31 y 34 años y un adulto mayor de 78 años, presentaron lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas cuello, rostro, región costal y extremidades, por lo que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales, donde recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.

"Se presentó un caso que nos obliga a alzar la voz. Fuimos alertados sobre una riña en medio de una celebración familiar. Al llegar al lugar, nuestras patrullas encontraron varias personas lesionadas. Por eso insistimos en el llamado al uso moderado del licor, a la resolución pacífica de los conflictos y al respeto por la vida", indicó el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Tras lo sucedido, el presunto agresor fue capturado en el lugar por las patrullas de vigilancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para el proceso de judicialización correspondiente.



Para Castaño, este no es un hecho aislado si se tiene en cuenta las cifras de hechos de intolerancia, que solo en las celebraciones de Navidad dejaron más de 1.600 incidentes registrados a través de la línea 123, además de cuatro personas muertas en riñas.

De momento y a propósito de las celebraciones de fin de año, las autoridades reiteraron la importancia de consumir licor de manera responsable, pero más allá de eso, que haya diálogo como mecanismo de solución de conflictos.