Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Siguen trabajos para habilitar vía Medellín - Urabá por derrumbes: estas son las rutas alternas

Siguen trabajos para habilitar vía Medellín - Urabá por derrumbes: estas son las rutas alternas

Más de 48 horas de cierre completa este importante tramo vial por los 14 derrumbes registrados, pero maquinaria amarilla intenta resolver en el que persiste el cierre total, entre Mutatá y Dabeiba.

