Siguen trabajos para habilitar vía Medellín - Urabá por derrumbes: estas son las rutas alternas

Más de 48 horas de cierre completa la vía Medellín - Urabá por los derrumbes que cayeron en varias partes del tramo. La concesión adelanta trabajos en la zona, mientras que unos 6.000 viajeros siguen con dificultades para llegar a los municipios de esta parte de Antioquia.

Hasta las últimas horas de la noche de este sábado, la concesión Autopistas Urabá adelantó labores con maquinaria amarilla para habilitar la vía que conecta a la capital antioqueña con los municipios de esa zona del departamento, donde aunque ya se resolvieron la mayoría de los 14 deslizamientos que cayeron, persiste el cierre total específicamente en el sector de la Llorona, entre Mutatá y Dabeiba.

Aunque los trabajos continúan esta mañana, viajar a la zona se ha convertido en toda una odisea, pues una de las pocas opciones que tienen las personas es un recorrido por Montería, con hasta nueve horas más de camino. Esto contaron algunos afectados desde la Terminal del Norte.

"Yo me dirijo para Apartadó y no hay tiquete, para enero me dicen y aquí estamos represados. He preguntado, irme por el lado de Montería y están cobrando 230,000 pesos", dijo una viajera.



"Me dicen que no hay porque están despachando los que ya están cobrados con anticipación", aseguró otra de ellas. "Por el problema de la vía nos tocó que hacer un cambio por Montería, pero ahora el viaje es más largo", indicó otro usuario.

Por lo pronto, las vías alternas habilitadas son Medellín – Remedios – Caucasia –Montería – Urabá y Medellín –Yarumal – Caucasia – Montería – Urabá, así como la ruta conocida como la otra vía al mar, que conecta por Magdalena 2, Caucasia, Montería y Arboletes.

