Murió niño de cuatro años luego de que le lanzaran una botella encendida con gasolina en Medellín

Murió niño de cuatro años luego de que le lanzaran una botella encendida con gasolina en Medellín

Las autoridades reportaron que fue otro familiar, también menor de edad, el que le lanzó una botella encendida con ese combustible. Piden prevención a padres de familia y cuidadores.

