Murió niño de cuatro años luego de que le lanzaran una botella encendida con gasolina en Medellín

Leandro Saldarriaga Martínez, un niño de tan solo 4 años de edad, falleció en las últimas horas en el Hospital San Vicente Fundación en la capital antioqueña, luego de varios días de permanecer bajo atención médica por las graves quemaduras, en un caso que es investigado por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los hechos ocurrieron el 25 de diciembre de 2025, hacia las 9:54 de la mañana, cuando el menor se encontraba afuera de su vivienda en compañía de otros niños y familiares. En medio de la situación, otro menor parte de su familia habría tomado gasolina, la introdujo en un recipiente, la encendió y la lanzó hacia adelante, provocando quemaduras graves a Leandro.

Tras el incidente, este fue auxiliado por su familia y trasladado inicialmente para recibir atención médica, antes de ser remitido a la ciudad de Medellín. Pese a los esfuerzos del personal de salud, el niño falleció en el Hospital San Vicente Fundación, a causa de la gravedad de las lesiones.

La diligencia judicial se realizó en el barrio Prado, comuna 10 de Medellín, donde unidades de policía judicial adelantaron inspección técnica al cadáver, fijación fotográfica, recolección de elementos materiales probatorios y entrevistas, con el fin de esclarecer plenamente las circunstancias del caso. Hasta el momento, el determinar una resposabilidad está pendiente por establecer, y no se reportan personas capturadas.



El niño era oriundo del municipio de Santa Rosa de Osos, en el norte del departamento. Las autoridades hacen la petición a padres y cuidadores de que haya prevención y cuidado de los menores de edad, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando el uso indebido de sustancias inflamables o de pólvora continúa generando tragedias en el país.