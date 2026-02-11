“No aguantamos un impuesto más”: diputado pide frenar la tasa de seguridad en Antioquia

La tasa de seguridad que se cobra en Antioquia volvió a generar molestías. Esta vez, la crítica vino desde la propia Asamblea departamental. En entrevista con Mañanas Blu, el diputado Luis Peláez aseguró que el cobro se salió de control y hoy tiene contra las cuerdas a comerciantes, empresarios y ciudadanos en todo el departamento.

Peláez afirmó que el rechazo ya no es de unos pocos sectores. “Todo el departamento está exigiendo al gobernador que frene el cobro porque no aguantan un impuesto más”, dijo, al señalar que lo que empezó como un aporte pequeño terminó convertido en facturas difíciles de pagar, justo en un año con más cargas económicas.

Cobros altos y malestar entre comerciantes y empresarios

El diputado explicó que inicialmente se habló de cobros bajos para algunos estratos, pero la realidad ha sido otra. “Hay personas a las que les llegan facturas trimestrales de 75.000 o 125.000 pesos, y grandes empresas con cobros de 80 o hasta 100 millones de pesos”, aseguró.



Según Peláez, el inconformismo también se siente entre quienes respaldaron al actual gobernador. “Muchos comerciantes y empresarios lo apoyaron para que fuera gobernador y hoy sienten que no los está escuchando”, afirmó, al recordar que gremios como Fenalco e Intergremial ya pidieron que se derogue la tasa.

A su juicio, mantener el cobro en 2026 es “casi que insostenible” para el sector productivo, que asegura estar pagando sin ver mejoras reales en seguridad.

Recaudo, contratos y acciones legales en marcha

Peláez también cuestionó el uso de los recursos. Señaló que, aunque el recaudo apenas ronda el 50 %, “ya se han gastado cerca del 85 %” de ese dinero. “Se destinaron 17.000 millones de pesos a un polideportivo en Envigado. Eso no tiene nada que ver con seguridad”, dijo.

Además, denunció que buena parte del dinero se estaría yendo en contratos sin impacto claro. “Aquí hay una feria de contratos que no está mejorando la seguridad en Antioquia”, afirmó, y fue más directo: “El que diga que hoy la seguridad ha mejorado gracias a esta tasa, no está diciendo la verdad”.

El diputado confirmó que ya hay acciones legales en curso para tumbar la ordenanza que creó el cobro y que el caso llegará al Consejo de Estado. Mientras tanto, insiste en que el mensaje de la ciudadanía es claro: frenar la tasa antes de que el desgaste sea mayor.