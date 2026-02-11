En vivo
Antioquia  / "No aguantamos un impuesto más": diputado pide frenar la tasa de seguridad en Antioquia

“No aguantamos un impuesto más”: diputado pide frenar la tasa de seguridad en Antioquia

El diputado Luis Peláez advirtió en Blu que la tasa de seguridad se volvió insostenible y denunció que los recursos no están mejorando la seguridad.

