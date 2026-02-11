Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, gracias a su formato innovador que combina números de cuatro cifras con los signos del zodiaco. Esta propuesta diferente ha conquistado a miles de jugadores por su dinámica sencilla, accesible y entretenida.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 11 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Este chance permite realizar varias combinaciones en una sola apuesta, lo que lo hace flexible y atractivo para todo tipo de jugadores. Para participar, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. De manera opcional, elegir la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado aún más su popularidad en todo el país.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol está pensado para ser un juego accesible, con montos adaptados a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben hacerse en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, legalidad y transparencia en cada sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Con este proceso, el Super Astro Sol asegura pagos organizados, confiables y transparentes, fortaleciendo la confianza de los jugadores en este popular chance colombiano.