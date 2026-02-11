Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, gracias a su formato innovador que combina números de cuatro cifras con los signos del zodiaco. Esta propuesta diferente ha conquistado a miles de jugadores por su dinámica sencilla, accesible y entretenida.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 11 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este chance permite realizar varias combinaciones en una sola apuesta, lo que lo hace flexible y atractivo para todo tipo de jugadores. Para participar, se deben seguir estos pasos:
Desde julio de 2025, los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado aún más su popularidad en todo el país.
El Super Astro Sol está pensado para ser un juego accesible, con montos adaptados a distintos presupuestos:
Todas las apuestas deben hacerse en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, legalidad y transparencia en cada sorteo.
Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:
Según el valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con este proceso, el Super Astro Sol asegura pagos organizados, confiables y transparentes, fortaleciendo la confianza de los jugadores en este popular chance colombiano.