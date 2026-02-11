Puerto Pisisí no ha sido notificada de demanda por estafa de víctimas del conflicto armado

Recientemente, la Fundación Forjando Futuros anunció que se radicó una denuncia por estafa agravada y abuso de confianza en contra de Puerto Pisisí.

Esto, por el incumplimiento de un acuerdo de reparación a víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño que se firmó en 2021 y a la fecha no ha surtido efecto.

Desde la Sociedad Portuaria Puerto Pisisí, explicaron que el 22 de abril de 2021 se suscribió un Memorando de Entendimiento en el que se llegó a compromisos como contratar personal local para el proyecto, una vez inicie la etapa de construcción; la adquisición de un bien rural de 30 hectáreas en favor de seis solicitudes; o la construcción de una vivienda para cada uno de los solicitantes.

No obstante, ante las quejas de las víctimas del conflicto armado desde Puerto Pisisí indicaron lo siguiente:



"La Sociedad Portuaria avanza en los procesos de estructuración y gestión de la financiación del proyecto, con el objetivo de suscribir el acta de inicio del contrato de la concesión. Una vez se cuente con los recursos económicos requeridos, se procederá al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el memorando”.

Además, afirmaron que no tiene conocimiento formal de la denuncia, ya que a la fecha no han sido notificados, a pesar de que Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuro, ya había hablado sobre la denuncia tramitada hace una semana.

"Los jueces ya compensaron a estas víctimas, pero la empresa, en la parte que le corresponde, no ha cumplido. Han pasado seis años y no se ha cumplido una sola cosa por parte de Pisisé. Entonces, hemos recurrido a la administración de justicia", afirmó Vega.

Por su parte, sobre los predios que las víctimas no están solicitando en devolución pues entienden la necesidad para el avance el proyecto, Puerto Pisisí aclaró que desde el 12 de septiembre de 2022 un juzgado reconoció que la Sociedad Portuaria podía conservar de los predios mencionados en el proceso y ubicados en el municipio de Turbo.