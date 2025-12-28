Menor de edad falleció tras caer de un caballo en restaurante campestre de Palmira

Una menor de edad murió en un reconocido restaurante campestre del corregimiento de Rozo, zona rural de Palmira, Valle del Cauca, en medio de un accidente. De manera preliminar se pudo conocer que la niña se encontraba compartiendo con su familia en el establecimiento cuando participaba de una actividad recreativa que incluía un recorrido a caballo, bajo el acompañamiento de un guía del lugar.

Durante la actividad, el encargado habría perdido el control del caballo, lo que provocó la caída de la menor y, posteriormente, su fallecimiento. El hecho ha generado profunda consternación en la comunidad vallecaucana.

"La Policía Nacional informa que en el corregimiento La Torre, Valle del Cauca, en un establecimiento abierto al público, se presentó un lamentable accidente en el que una menor de cuatro años de edad perdió la vida tras la caída de un semoviente. Los hechos son motivo de investigación por parte de la seccional de investigación criminal de la Policía Valle.", dijo el coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, subcomandante del Departamento de Policía Valle.

Por este lamentable hecho, las autoridades acudieron al sitio para iniciar la respectiva investigación y establecer las responsabilidades, mientras las autoridades reiteran el llamado a extremar las medidas de seguridad en actividades recreativas, especialmente cuando involucran a menores de edad.

