Preocupación en Guatapé por imposibilidad de hacer vuelos de helicóptero: 300 familias afectadas

A un mes de conocerse el fallo definitivo, los empresarios turísticos de Guatapé se pronunciaron públicamente para manifestar su preocupación frente a la decisión judicial que ordenó suspender las operaciones en los helipuertos del Hotel Los Recuerdos y Punto Piedra, ubicados en este municipio de la zona de embalses. El Consejo de Estado concluyó que los vuelos superaban los límites de ruido permitidos en áreas de uso residencial.

Según los operadores, la medida compromete directamente el sustento de cientos de personas que dependen, de forma directa e indirecta, de esta actividad turística, y podría derivar en el cierre de las dos empresas afectadas. Así lo expuso el empresario Juan Esteban Posada, quien se refirió a la problemática.

"En este momento son dos empresas las que hay que cerrar, el E-Tours y el Sky. Son más de 300 familias las que se van a ver afectadas, gente que se va a quedar sin empleo. Y esto no solo afecta a las empresas, afecta directamente a la comunidad. Que nosotros somos los que hacemos los traslados de pacientes en estado crítico y en emergencias, en toda la región de Embalses, en Guatapé", indicó.

Aseguran, además, que el fallo no consideró los procesos adelantados durante más de cuatro años para cumplir con la normativa ambiental y aeronáutica vigente, por lo que según explicaron, trabajaron de manera coordinada con entidades como la Aeronáutica Civil, Cornare y la Alcaldía de Guatapé, adoptando medidas como la mitigación del ruido, ajustes en las rutas aéreas y la reducción de los horarios de operación.



Como parte de esos compromisos, los vuelos turísticos se realizaban únicamente entre la 1:00 y las 5:00 de la tarde. Posada cuestionó la forma en que se realizaron las mediciones de ruido y aseguró que estas deben hacerse bajo criterios técnicos adecuados.

“Si se pone el micrófono al lado del helicóptero, obviamente va a marcar alto, lo mismo que pasaría con un bus o un camión. Pero en las viviendas no se genera afectación, y eso ya está comprobado con estudios”, afirmó.

Posada agregó que análisis recientes sobre mitigación de ruido, desarrollados con el apoyo de una empresa alemana, indican que los niveles de decibeles registrados en las viviendas se encuentran dentro de los límites permitidos para zonas residenciales. “Lo que se está haciendo es una injusticia con el turismo de Guatapé y con estas empresas”, sostuvo.

Publicidad

Aunque la decisión judicial ya quedó en firme, los empresarios hicieron un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para abrir espacios de diálogo que permitan evaluar alternativas como la reubicación de las operaciones o una transición gradual. Insisten en que el propósito es evitar un impacto económico mayor sobre el turismo local y proteger el empleo de las familias que dependen de esta actividad.

