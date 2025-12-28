En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Preocupación en Guatapé por imposibilidad de hacer vuelos de helicóptero: 300 familias afectadas

Preocupación en Guatapé por imposibilidad de hacer vuelos de helicóptero: 300 familias afectadas

Es uno de los municipios más turísticos de Antioquia y en temporada de vacaciones los empresarios advierten grave impacto a la economía local, tras un mes de la ratificación del Consejo de Estado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad