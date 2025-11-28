En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / "Todas las aeronaves hacen ruido": respuesta de operadores sobre cancelación de vuelos en Guatapé

"Todas las aeronaves hacen ruido": respuesta de operadores sobre cancelación de vuelos en Guatapé

Los empresarios no están contentos con la decisión del Consejo de Estado que prohíbe los vuelos turísticos en Guatapé, en Antioquia; pero, ¿estos vuelos estaban regulados?

Publicidad

Publicidad

Publicidad