Consejo de Estado ordenó cerrar un helipuerto y trasladar otro en Guatapé, Antioquia

En una decisión sin precedentes recientes, el Consejo de Estado decretó algunas medidas contra dos helipuertos turísticos ubicados en el municipio de Guatapé en el Oriente antioqueño. Tras conocer la situación, se logró determinar que ambos lugares vulneran derechos colectivos de los habitantes por exceso de ruido y uso inadecuado del suelo.

Según el Consejo de Estado, los vuelos en helicóptero en los dos helipuertos estaban afectando la calidad de vida de los residentes de varias veredas de Guatapé. Según la sentencia, se vulneraron, por ejemplo, los derechos al goce de un ambiente en sectores como El Trébol, El Paraíso, La Mona, Los Naranjos, Quebrada Arriba, Balcones de San Juan y El Recreo, Bonilla, Palestina, El Morro y El Uvita.

La primera medida fue ordenar el cierre inmediato del helipuerto del centro turístico La Piedra, ubicado en la vereda La Piedra, esto por perjuicios que se le atribuyen al ruido constante generado por los helicópteros, y también al hecho de que el helipuerto operaba en una zona donde el POT no permite ese tipo de infraestructura.

Asimismo, se le ordenó a la Aeronáutica Civil suspender de inmediato cualquier permiso pendiente para la construcción de un nuevo helipuerto en La Piedra, para así evitar que se sigan vulnerando algunos de los derechos fundamentales de la población civil en esta zona del Oriente antioqueño.



Por su parte, el helipuerto ubicado en el hotel Los Recuerdos deberá ser trasladado en un plazo máximo de seis meses y, por ende, mientras se hace el proceso las operaciones del helipuerto estarán limitadas y solo podrá funcionar entre 1:00 p.m. y 5:00 p.m.

Además, el Consejo de Estado exigió que el nuevo lugar para el helipuerto Los Recuerdos cumpla con los requisitos del Plan de Ordenamiento Territorial, así como con los permisos de construcción y operación otorgados por la Aeronáutica Civil.