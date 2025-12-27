En vivo
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Sociedad

Grave accidente en carretera: tractomula choca de frente con carro familiar rumbo a vacaciones

Un fuerte accidente en carretera involucró a una tractomula y un carro familiar, dejando varios lesionados. Los testigos ofrecieron su relato sobre cómo se produjo el choque.

