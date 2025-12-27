Grave accidente en carretera: tractomula choca de frente con carro familiar rumbo a vacaciones

Un delicado accidente de tránsito se registró en una carretera nacional cuando un carro familiar, que se desplazaba rumbo a un destino turístico, terminó involucrado en un fuerte choque con una tractomula. El hecho generó momentos de tensión entre los ocupantes, afectó la movilidad en la vía y dejó varias personas lesionadas que requirieron atención médica inmediata.

Según el testimonio entregado a La Kalle por Víctor Ortiz, uno de los ocupantes del vehículo particular, la familia avanzaba por la carretera cuando el conductor de la tractomula intentó adelantarlos.

De acuerdo al relato de Ortiz, el accidente ocurrió cuando una tractomula, que circulaba por la misma vía, sufrió el estallido de una de sus llantas y esto ocasionó que el vehículo de carga se desviara hacia un costado de la carretera; al intentar reincorporarse al carril, el conductor perdió el control, volcándose y chocando contra el carro familiar que quedó en pérdida total.



“Fue un impacto muy fuerte, pero gracias a Dios estamos vivos”, relató Víctor en diálogo con La Kalle. Actualmente, él y sus familiares avanzan en su proceso de recuperación y permanecen bajo observación médica, sin que se reporten complicaciones de gravedad.

Según relató el ocupante del carro particular, viajaba acompañado de su madre, su hermano, quien estaba al volante, y dos perritos que afortunadamente salieron ilesos.



Su destino era Cali donde residen su esposa e hija y con quienes se reunirían para pasar las fiestas de fin de año. Aunque los lesionados fueron atendidos y trasladados a un hospital aún no se define quién responderá por los daños materiales.

En contraste con la versión del ocupante del carro, según Víctor, un empleado de una estación de gasolina cercana que aseguró haber presenciado el accidente, la tractomula sufrió la explosión de una llanta, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo. Este relato proviene de lo que Víctor compartió y forma parte de los testimonios que pueden ser evaluados dentro del proceso de investigación.

Sin embargo, Víctor menciona que el conductor de la tractomula al parecer tendría otra versión sobre cómo ocurrieron los hechos, aunque hasta el momento no se conocen detalles específicos de su relato.

Las autoridades de tránsito serán las encargadas de adelantar las investigaciones para establecer cómo se presentó el accidente, lo que podría incluir análisis técnicos, revisión del estado mecánico de ambos vehículos, evaluación de las condiciones de la vía y recopilación de testimonios de las personas involucradas y de posibles testigos.

Se espera que sean las autoridades quienes determinen de manera oficial, las causas del accidente y la responsabilidad de cada una de las partes involucradas.