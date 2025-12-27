En vivo
Accidente donde murió piloto en reconocida playa quedó en video: avión cayó al mar

El accidente quedó registrados en videos y ocurrió al inicio de la tarde frente a la playa más famosa del país, repleta este sábado de turistas que disfrutan de sus arenas en plena época decembrina y a la espera del Año Nuevo.

Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

