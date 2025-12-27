Sale a la luz nuevo testimonio sobre el accidente del Liceo Antioqueño: “El bus derrapaba”

Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del grave accidente que involucró a los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, en Antioquia, siguen conociéndose testimonios clave de los sobrevivientes.

Uno de ellos, actualmente hospitalizado, decidió contar su experiencia en una transmisión en vivo a través de la plataforma de Tik Tok, donde relató los momentos previos, durante y después del siniestro.

El joven, visiblemente afectado, habló desde la cama del hospital y describió cómo vivió el accidente, el caos posterior y lo que, según él, fue un milagro que le permitió sobrevivir. Su testimonio se suma a otras versiones que apuntan a condiciones adversas en la vía, como la lluvia y la pérdida de control del vehículo.



“El bus derrapaba”: el relato del sobreviviente desde el hospital

Durante la transmisión en vivo, el joven sobreviviente aseguró que, instantes anteriores al accidente, sintió que el vehículo perdió estabilidad en la vía, una versión que coincide con otros testimonios de estudiantes que lograron salir con vida. “El bus derrapaba”, remarcó.

Según su relato, esa no habría sido la única irregularidad durante el viaje. el joven también afirmó que el grupo de estudiantes había comprado licor y que el bus ya había presentado una falla mecánica antes del siniestro, hechos que concuerdan con los testimonios de familiares y sobrevivientes de la tragedia.



Tras el impacto, el joven recordó que alcanzó a orar mientras sostenía la mano de su pareja, Valeria López, en medio del pánico. “Le cogí la mano a Valeria, dije que la amaba y metí la cabeza entre los pies”.

Luego del accidente, relató la confusión y cómo quedó separado de su pareja: “Valeria quedó lejos. Yo en ningún momento la vi”.

El joven también aseguró no entender cómo sobrevivió, pues terminó fuera del bus, en una zona rocosa y bajo la lluvia. “Yo quedé encima de una piedra, sentado. Creo que es un milagro de Dios”.

Finalmente, destacó que la ayuda tardó en llegar y que fue clave la valentía del joven David Rúa, quien logró subir hasta la carretera para pedir auxilio. Sin embargo, por la profundidad del abismo y, además, el tiempo en que tardaron en recibir ayuda, Valeria y 15 más de sus compañeros perdieron la vida.

Fue un ángel de nosotros. Tuvo la valentía de subir a las 3 de la mañana, lloviendo aseveró.

Las declaraciones del joven se suman a otros testimonios que señalan posibles fallas mecánicas, condiciones adversas en la vía y decisiones previas al viaje, elementos que ahora hacen parte del análisis de las autoridades para esclarecer las causas de la tragedia.