En velorio de una estudiante del Liceo Antioqueño cantaron 'Feliz cumpleaños': video conmueve

Un video que circula en redes sociales ha generado profunda conmoción tras mostrar el emotivo y doloroso momento vivido durante el velorio de María Fernanda Londoño Jiménez, una de las estudiantes fallecidas en el grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre en el nordeste antioqueño.

La tragedia se registró cuando el bus que transportaba a estudiantes, muchos de ellos del Liceo Antioqueño de Bello, regresaba del viaje de graduación realizado en Tolú y Coveñas. El vehículo se precipitó a un abismo de aproximadamente 80 metros en el sector de Remedios, dejando un saldo de 17 personas muertas, entre ellas el conductor, y más de 20 heridos.

Entre las víctimas se encontraba María Fernanda Londoño, quien fue despedida por sus familiares el mismo día en que habría cumplido años. Durante el velorio, sus seres queridos decidieron rendirle un último homenaje cantándole el tradicional ‘Feliz cumpleaños’, escena que quedó registrada en un video difundido en TikTok.

En las imágenes se observa el ataúd rodeado de flores mientras familiares y asistentes entonan la canción, en un acto que ha sido descrito por cientos de usuarios como uno de los momentos más desgarradores derivados de la tragedia. “No aguanto ver un video más de eso”, “Cantarle el cumpleaños a tu ser amado mientras está en ese cajón es lo más devastador que existe” y “Me duele la cabeza de tanto llorar y no conocí a ninguno”, son algunos de los comentarios que acompañan la publicación.



Antes del fatal accidente, María Fernanda había participado junto a su compañera Laura Salazar en varios videos promocionales de Seniors Prom, la empresa contratada para la excursión. En los contenidos, difundidos en redes sociales, ambas jóvenes aparecían disfrutando de las actividades del viaje y recomendando la experiencia a futuros estudiantes.