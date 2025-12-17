En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En velorio de una estudiante del Liceo Antioqueño cantaron 'Feliz cumpleaños': video conmueve

En velorio de una estudiante del Liceo Antioqueño cantaron 'Feliz cumpleaños': video conmueve

Durante el velorio, sus seres queridos decidieron rendirle un último homenaje cantándole el tradicional ‘Feliz cumpleaños’.

Publicidad

Publicidad

Publicidad