Sobrevivientes a tragedia en Antioquia volvieron al sitio del accidente; imágenes son desgarradoras

En un acto desgarrador, los compañeros y sobrevivientes de la trágica excursión realizada por estudiantes del Liceo Antioqueño regresaron al punto exacto de la carretera donde el destino se detuvo para 16 de sus amigos y el conductor del bus.

Desde la carretera, los jóvenes observaban hacia el precipicio donde aún reposa el bus accidentado. Entre un silencio solemne y lágrimas incontrolables. Los estudiantes revivieron el horror del accidente que conmocionó no solo al municipio de Bello, de donde eran oriundos, sino a todo un país.

El sitio se transformó en un altar improvisado de dolor y memoria. En medio de la profunda tristeza, los sobrevivientes llevaron flores, velas y mensajes de despedida.

"Aquí quedaron nuestros sueños rotos", dijo uno de los estudiantes que sobrevivió a la tragedia.

La comunidad educativa y las familias continúan lidiando con el saldo fatal que dejó la tragedia, mientras el punto de la carretera permanece como un mudo testigo de los sueños que se quedaron en el camino.

