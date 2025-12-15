Así fue la excursión de los jóvenes del Liceo Antioqueño: videos grabados antes del accidente

Bello, Antioquia, vive horas de profundo dolor tras el grave accidente de tránsito que cobró la vida de varios jóvenes y adultos que regresaban de una excursión escolar. El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025, cuando un bus de turismo que cubría la ruta Tolú–Medellín se salió de la vía y cayó a un abismo en jurisdicción del municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño.

En el vehículo viajaban cerca de 40 estudiantes recién graduados de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, quienes habían participado en un paseo de integración como celebración por la culminación de su etapa escolar. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el accidente dejó al menos 17 personas fallecidas, entre ellas el conductor del bus y más de 20 pasajeros heridos. Los lesionados fueron atendidos inicialmente en centros asistenciales de Remedios y Segovia, mientras que los casos de mayor complejidad fueron trasladados a hospitales de Medellín.

Horas antes de la tragedia, los jóvenes habían compartido en redes sociales imágenes y videos que hoy se han convertido en testimonio de lo que fue su último viaje juntos. Sonrisas, bailes, fotografías grupales y mensajes de entusiasmo reflejaban la emoción de haber cerrado un ciclo académico y la expectativa por lo que vendría en sus vidas.

La excursión había sido organizada como un espacio de descanso y convivencia tras años de estudio. Para muchos de los estudiantes, era su primer viaje largo con amigos y compañeros de colegio, una experiencia que marcaba el paso de la adolescencia a una nueva etapa. Sus familias, según relataron allegados, los esperaban en Bello durante la mañana del domingo para reencontrarse y comenzar juntos las celebraciones de fin de año.



Uno de los últimos videos grabados muestra a los jóvenes egresados del Liceo Antioqueño de Bello antes de la tragedia pic.twitter.com/JfQO2kF4j1 — Hora13 Noticias (@hora13noticias) December 14, 2025

Sin embargo, la tranquilidad terminó cuando comenzaron a circular mensajes y llamadas alertando sobre un accidente en la vía por la que se movilizaba el bus. Minutos después, las imágenes del vehículo destruido en el fondo del abismo confirmaron el peor de los temores.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, mientras el municipio de Bello y la comunidad educativa del Liceo Antioqueño permanecen de luto. Velatones, mensajes de despedida y homenajes se han hecho virales en redes sociales.